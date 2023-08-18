Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Qunut Subuh Sendiri untuk Perempuan Lengkap Arti dan Keistimewaannya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |20:04 WIB
Doa Qunut Subuh Sendiri untuk Perempuan Lengkap Arti dan Keistimewaannya
Doa Qunut Subuh (Foto:Freepik)
DOA qunut subuh sendiri untuk perempuan lengkap arti dan keistimewaannya akan dibahas dalam artikel berikut ini. Diketahui bahwa pada rakaat kedua Sholat Subuh biasanya terdapat doa qunut, tepatnya setelah iktidal dan sebelum melakukan sujud.

Nah, bagaimana doa qunut subuh sendiri untuk perempuan?

Memang tidak semua umat Muslim yang menunaikan ibadah sholat subuh membaca doa qunut. Pasalnya, doa qunut pun hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, sebagaimana dikutip dari Kitab Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah karya Muhammad Jawad Mughniyah.

Sementara, Imam Nawawi dalam Kitab Al-Adzkar menghukumi bacaan doa qunut sebagai sunnah muakkad. Dalil yang mendasari kesunahan membaca doa qunut subuh salah satunya bersandar pada hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

Artinya: "Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa membaca qunut ketika salat subuh sehingga beliau wafat.'" (HR Ahmad).

