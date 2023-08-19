Ini Penjelasan Qunut Subuh Menurut 4 Madzhab

INI penjelasan qunut subuh menurut 4 madzhab. Sangat penting diketahui karena doa ini dibaca banyak kaum Muslimin di Indonesia.

Dilansir Rumaysho.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan bahwa Syekh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin pernah ditanya: Bagaimana pendapat empat imam madzhab mengenai qunut?

Syekh rahimahullah menjawab pendapat empat imam madzhab dalam masalah qunut adalah sebagai berikut:

1. Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada qunut kecuali pada Sholat Subuh saja. Tidak ada qunut pada sholat witir dan sholat-sholat lainnya.

2. Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyyah berpendapat tidak ada qunut dalam sholat witir kecuali ketika separuh akhir dari bulan Ramadhan. Lalu tidak ada qunut dalam sholat lima waktu yang lainnya selain pada Sholat Subuh dalam setiap keadaan (baik kondisi kaum muslimin tertimpa musibah ataupun tidak, pen).

Qunut juga berlaku pada selain subuh jika kaum Muslimin tertimpa musibah (yaitu qunut nazilah).

3. Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyyah berpendapat disyariatkan qunut pada sholat witir. Tidak disyariatkan qunut pada sholat lainnya kecuali pada saat nawaazil yaitu kaum Muslimin tertimpa musibah, namun qunut nawaazil ini hanya pada Sholat Subuh dan yang membaca qunut adalah imam, lalu diaminkan oleh jamaah dan tidak ada qunut jika sholatnya munfarid (sendirian).