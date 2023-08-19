Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Rasulullah Melarang Tidur Tengkurap, Masya Allah Alasannya Luar Biasa Baik

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |17:20 WIB
Rasulullah Melarang Tidur Tengkurap, Masya Allah Alasannya Luar Biasa Baik
Ilustrasi Rasulullah melarang umatnya tidur tengkurap. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

RASULULLAH Shallallahu alaihi wassallam melarang umatnya tidur tengkurap. Ternyata alasannya luar biasa baik untuk kesehatan tubuh. 

Diketahui bahwa tidur merupakan kebutuhan setiap umat manusia untuk beristirahat mengembalikan kebugaran tubuh.

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

Posisi tidur bisa bermacam-macam, namun ada keadaan yang ternyata sangat dilarang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam terhadap umatnya.

Dilansir laman Kalam Sindonews, tidur dengan posisi tengkurap tidak menyehatkan lantaran menghambat kerja jantung dan pernapasan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/621/3012324/surat-al-kahfi-ayat-1-110-dan-artinya-sunnah-dibaca-malam-jumat-WHMHWEi98q.jpg
Surat Al Kahfi Ayat 1-110 dan Artinya, Sunnah Dibaca Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/616/3009300/surat-al-kahfi-lengkap-110-ayat-sunnah-diamalkan-setiap-malam-jumat-I4B4zOFzFr.jpg
Surat Al Kahfi Lengkap 110 Ayat, Sunnah Diamalkan Setiap Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/614/3006350/surat-al-kahfi-lengkap-artinya-sunnah-dibaca-setiap-malam-jumat-PVELCMRSUq.jpg
Surat Al Kahfi Lengkap Artinya Sunnah Dibaca Setiap Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/330/3000389/4-macam-pengobatan-syari-bersumber-dari-alquran-dan-as-sunnah-yeGcbosSY9.jpg
4 Macam Pengobatan Syari, Bersumber dari Alquran dan As-Sunnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/618/2997719/masuk-kamar-mandi-sangat-baik-ikuti-7-sunnah-ini-v5HSgiuSLi.jpg
Masuk Kamar Mandi, Sangat Baik Ikuti 7 Sunnah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/614/2997717/sunnah-makan-pakai-tangan-terungkap-5-manfaatnya-yang-luar-biasa-ze4o8ZeRHN.jpg
Sunnah Makan Pakai Tangan, Terungkap 5 Manfaatnya yang Luar Biasa
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement