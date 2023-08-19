Rasulullah Melarang Tidur Tengkurap, Masya Allah Alasannya Luar Biasa Baik

, Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |17:20 WIB

RASULULLAH Shallallahu alaihi wassallam melarang umatnya tidur tengkurap. Ternyata alasannya luar biasa baik untuk kesehatan tubuh.

Diketahui bahwa tidur merupakan kebutuhan setiap umat manusia untuk beristirahat mengembalikan kebugaran tubuh.

Posisi tidur bisa bermacam-macam, namun ada keadaan yang ternyata sangat dilarang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam terhadap umatnya.

Dilansir laman Kalam Sindonews, tidur dengan posisi tengkurap tidak menyehatkan lantaran menghambat kerja jantung dan pernapasan.