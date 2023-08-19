Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bagaimana Proses Turunnya Air Hujan? Ini Penjelasan Lengkap Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |07:16 WIB
Bagaimana Proses Turunnya Air Hujan? Ini Penjelasan Lengkap Alquran dan Sains
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap proses turunnya air hujan ke permukaan bumi. (Foto: Dok Okezone/Heru Haryono)
ALQURAN dan sains ternyata sudah sangat lama mengungkap proses turunnya hujan di muka bumi. Hujan merupakan fenomena turunnya air dari langit ke permukaan bumi. 

Permukaan tanah akan dibasahi air hujan hingga bagian paling dalam. Hal ini memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan di bumi.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Ternyata turunnya air hujan sudah lama dijelaskan dalam kitab suci Alquran dan sains. Demikian dijelaskan dalam buku "Tafsir Ilmi Air dalam Perspektif Alquran dan Sains" yang disusun Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Dalam buku tersebut juga dijelaskan proses daur air yang menjadi cikal-bakal turunnya hujan. Daur air bisa diuraikan secara sederhana, yakni uap air di udara, apabila jumlahnya sudah cukup banyak, akan terkumpul menjadi awan. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
