Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Luar Biasa! Siswi Madrasah Ini Berhasil Buat Aplikasi Anti-Diskriminasi

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |12:19 WIB
Luar Biasa! Siswi Madrasah Ini Berhasil Buat Aplikasi Anti-Diskriminasi
Siswi madrasah bernama Fatimah Muharrami berhasil membuat aplikasi anti-diskriminasi. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

FATIMAH Muharrami, siswi kelas XII Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan, berhasil membuat aplikasi anti-diskriminasi. Ia pun terpilih menjadi wakil Sumatera Utara dalam ajang Inisiator Muda Moderasi Beragama (IMMB) 2023 tingkat nasional.

Siswi madrasah ini mengusung sebuah aplikasi yang kental dengan nuansa Moderasi Beragama, yakni aplikasi TUDARA atau Bersatu dalam Nusantara. Dari proses seleksi awal, terpilih 40 pelajar dari berbagai provinsi termasuk Sumut yang berlomba di tingkat nasional.

Siswi madrasah bernama Fatimah Muharrami berhasil membuat aplikasi anti-diskriminasi. (Foto: Kemenag.go.id)

"Saya nantinya akan membawa draf yang sudah dibuat, yakni aplikasi TUDARA," ujar Fatimah di Medan, Rabu 16 Agustus 2023, dikutip dari Kemenag.go.id.

Fatimah menambahkan, aplikasi TUDARA merupakan wadah dan media bagi para pelajar untuk sharing mengenai permasalahan diskriminasi yang mungkin dialami di lingkungan sekolah.

TUDARA adalah aplikasi penunjang untuk komunitas dengan nama yang sama yaitu TUDARA. Aplikasi TUDARA terdiri dari fitur diskusi TUDARA, informasi TUDARA, aktivitas TUDARA, dan aduan Sobat DARA.

"Banyak teman-teman yang mungkin takut menyampaikan secara langsung, tapi sebenarnya dia mengalami hal yang membuatnya jadi tidak bersemangat sekolah dan sebagainya. Nah dari aplikasi ini, mereka bisa curhat secara anonim, dan akan dilayani oleh fasilitator yang sudah dilatih," ungkapnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/614/3071196/madrasah-terpadu-dengan-fasilitas-lengkap-siap-dibangun-di-ikn-BD55klZShh.jpg
Madrasah Terpadu dengan Fasilitas Lengkap Siap Dibangun di IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/614/3066190/teliti-sarong-loloan-siswa-madrasah-jembrana-bali-raih-medali-emas-ajang-sains-internasional-QQvaiP026j.jpg
Teliti Sarong Loloan, Siswa Madrasah Jembrana Bali Raih Medali Emas Ajang Sains Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/614/3061055/rancang-pembangkit-listrik-pintar-berbasis-iot-siswa-madrasah-juara-kompetisi-inovasi-7dHn3Vgl7h.jpg
Rancang Pembangkit Listrik Pintar Berbasis IoT, Siswa Madrasah Juara Kompetisi Inovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/614/3058421/teliti-tentang-pecalang-siswi-madrasah-jembrana-bali-juara-kompetisi-internasional-JDCIESveeq.jpeg
Teliti tentang Pecalang, Siswi Madrasah Jembrana Bali Juara Kompetisi Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/614/3056434/madrasah-swasta-berpeluang-dapat-renovasi-bangunan-dari-kemenag-ini-syaratnya-r5ef1yxKVB.jpg
Madrasah Swasta Berpeluang Dapat Renovasi Bangunan dari Kemenag, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/614/2997439/bikin-bangga-siswa-siswi-madrasah-indonesia-raih-medali-emas-international-exhibition-di-romania-jPnWuPXI5n.jpeg
Bikin Bangga! Siswa-siswi Madrasah Indonesia Raih Medali Emas International Exhibition di Romania
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement