Luar Biasa! Siswi Madrasah Ini Berhasil Buat Aplikasi Anti-Diskriminasi

FATIMAH Muharrami, siswi kelas XII Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan, berhasil membuat aplikasi anti-diskriminasi. Ia pun terpilih menjadi wakil Sumatera Utara dalam ajang Inisiator Muda Moderasi Beragama (IMMB) 2023 tingkat nasional.

Siswi madrasah ini mengusung sebuah aplikasi yang kental dengan nuansa Moderasi Beragama, yakni aplikasi TUDARA atau Bersatu dalam Nusantara. Dari proses seleksi awal, terpilih 40 pelajar dari berbagai provinsi termasuk Sumut yang berlomba di tingkat nasional.

"Saya nantinya akan membawa draf yang sudah dibuat, yakni aplikasi TUDARA," ujar Fatimah di Medan, Rabu 16 Agustus 2023, dikutip dari Kemenag.go.id.

Fatimah menambahkan, aplikasi TUDARA merupakan wadah dan media bagi para pelajar untuk sharing mengenai permasalahan diskriminasi yang mungkin dialami di lingkungan sekolah.

TUDARA adalah aplikasi penunjang untuk komunitas dengan nama yang sama yaitu TUDARA. Aplikasi TUDARA terdiri dari fitur diskusi TUDARA, informasi TUDARA, aktivitas TUDARA, dan aduan Sobat DARA.

"Banyak teman-teman yang mungkin takut menyampaikan secara langsung, tapi sebenarnya dia mengalami hal yang membuatnya jadi tidak bersemangat sekolah dan sebagainya. Nah dari aplikasi ini, mereka bisa curhat secara anonim, dan akan dilayani oleh fasilitator yang sudah dilatih," ungkapnya.