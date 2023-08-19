Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Kartun Berbau LGBT Tayang di Indonesia, Netizen: Astaghfirullah Jadi Waswas

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |12:00 WIB
Viral Kartun Berbau LGBT Tayang di Indonesia, Netizen: Astaghfirullah Jadi Waswas
Viral kartun diduga berbau LGBT tayang di Indonesia. (Foto: TikTok @rachmatika.brmgs)
A
A
A

BEREDAR video viral kartun diduga berbau LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) tayang di Indonesia. Kabar ini pun beredar luas di linimasa media social.

Dikutip dari unggahan akun TikTok @rachmatika.brmgs, Sabtu (19/8/2023), tampak unggahan video viral itu merekam tayangan di layar televisi. 

Viral kartun diduga berbau LGBT tayang di Indonesia. (Foto: TikTok @rachmatika.brmgs)

Terlihat kartun itu tayang di sebuah kanal teleivisi swasta berbayar atau layanan media Over-The-Top (OTT). Kartun ini juga biasa tayang di YouTube Kids melalui channel Cocomelon.

Video tersebut memperlihatkan seorang anak laki-laki bermain perosotan, kemudian terjatuh. Lalu ada dua pria yang menolongnya.

Anehnya, bocah itu mengatakan, "Tapi papa dan ayahku siap membantu." 

Topik Artikel :
Viral Kartun LGBT LGBT Viral
