Viral Kartun Berbau LGBT Tayang di Indonesia, Netizen: Astaghfirullah Jadi Waswas

Viral kartun diduga berbau LGBT tayang di Indonesia. (Foto: TikTok @rachmatika.brmgs)

BEREDAR video viral kartun diduga berbau LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) tayang di Indonesia. Kabar ini pun beredar luas di linimasa media social.

Dikutip dari unggahan akun TikTok @rachmatika.brmgs, Sabtu (19/8/2023), tampak unggahan video viral itu merekam tayangan di layar televisi.

Terlihat kartun itu tayang di sebuah kanal teleivisi swasta berbayar atau layanan media Over-The-Top (OTT). Kartun ini juga biasa tayang di YouTube Kids melalui channel Cocomelon.

Video tersebut memperlihatkan seorang anak laki-laki bermain perosotan, kemudian terjatuh. Lalu ada dua pria yang menolongnya.

Anehnya, bocah itu mengatakan, "Tapi papa dan ayahku siap membantu."