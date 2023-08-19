Geger! Abu Nawas Mau Menjual Matahari, Warga dan Raja Jadi Kebingungan

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas bikin geger warga dan Baginda Raja karena mau jual matahari. (Foto: Istimewa/Okezone)

INILAH cerita lucu Abu Nawas mau menjual matahari. Aneh banget! Bagaimana caranya menjual matahari? Ada-ada saja memang kelakuan Abu Nawas.

Dikutip dari laman Laduni, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta KH Helmi Hidayat menceritakan kisah humor Abu Nawas ini bermula dari sejumlah penduduk Kota Baghdad berkumpul di depan istana Baginda Raja Khalifah Harun Al-Rasyid.

Sebagian kasak-kusuk tidak jelas, sebagian lagi berteriak-teriak menuntut Abu Nuwas ditangkap. Mereka protes baliho raksasa milik Abu Nuwas yang dipasang di depan rumahnya: "Dijual Cepat: Matahari Baghdad; Siapa Cepat Dapat Bonus Anak Onta."

Penduduk yang kasak-kusuk di depan istana itu rata-rata panik jika matahari Baghdad jadi dijual. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup berlama-lama di kolong langit Baghdad tanpa matahari?