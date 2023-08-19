Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Geger! Abu Nawas Mau Menjual Matahari, Warga dan Raja Jadi Kebingungan

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |05:20 WIB
Geger! Abu Nawas Mau Menjual Matahari, Warga dan Raja Jadi Kebingungan
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas bikin geger warga dan Baginda Raja karena mau jual matahari. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

INILAH cerita lucu Abu Nawas mau menjual matahari. Aneh banget! Bagaimana caranya menjual matahari? Ada-ada saja memang kelakuan Abu Nawas.

Dikutip dari laman Laduni, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta KH Helmi Hidayat menceritakan kisah humor Abu Nawas ini bermula dari sejumlah penduduk Kota Baghdad berkumpul di depan istana Baginda Raja Khalifah Harun Al-Rasyid.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Sebagian kasak-kusuk tidak jelas, sebagian lagi berteriak-teriak menuntut Abu Nuwas ditangkap. Mereka protes baliho raksasa milik Abu Nuwas yang dipasang di depan rumahnya: "Dijual Cepat: Matahari Baghdad; Siapa Cepat Dapat Bonus Anak Onta."

Penduduk yang kasak-kusuk di depan istana itu rata-rata panik jika matahari Baghdad jadi dijual. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup berlama-lama di kolong langit Baghdad tanpa matahari? 

