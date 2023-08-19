Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Adu Tebak-tebakan Lawan Einstein, Abu Nawas Menang Banyak 500 Dolar

Hantoro , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |05:21 WIB
Adu Tebak-tebakan Lawan Einstein, Abu Nawas Menang Banyak 500 Dolar
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas menang tebak-tebakan lawan Einstein. (Foto: Istimewa/Okezone)
ABU Nawas kali ini dikisahkan bertemu tokoh genius Einstein. Dalam satu perjalanan, di dalam kereta, Einstein duduk berdampingan dengan Abu Nawas.

Daripada jenuh, Einstein mengajak Abu Nawas bermain tebak-tebakan.

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

"Aku ajukan satu pertanyaan kepadamu. Jika tidak bisa menjawab, kamu harus bayar 5 dolar kepadaku," kata Einstein menantang, seperti dikutip dari laman Laduni, Senin (21/8/2023).

"Lalu gantian kamu ajukan pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, aku akan bayar 500 dolar kepadamu. Setuju?” tanya dia melanjutkan.

"Oke," jawab Abu Nawas. 

