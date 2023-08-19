Adu Tebak-tebakan Lawan Einstein, Abu Nawas Menang Banyak 500 Dolar

ABU Nawas kali ini dikisahkan bertemu tokoh genius Einstein. Dalam satu perjalanan, di dalam kereta, Einstein duduk berdampingan dengan Abu Nawas.

Daripada jenuh, Einstein mengajak Abu Nawas bermain tebak-tebakan.

"Aku ajukan satu pertanyaan kepadamu. Jika tidak bisa menjawab, kamu harus bayar 5 dolar kepadaku," kata Einstein menantang, seperti dikutip dari laman Laduni, Senin (21/8/2023).

"Lalu gantian kamu ajukan pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, aku akan bayar 500 dolar kepadamu. Setuju?” tanya dia melanjutkan.

"Oke," jawab Abu Nawas.