Jadwal Sholat Hari Ini Ahad 20 Agustus 2023 M/3 Safar 1445 H

JADWAL sholat hari ini Ahad 20 Agustus 2023 Masehi/3 Safar 1445 Hijriah. Membantu semua Muslim di Indonesia untuk menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat dan imsakiyah hari ini untuk seluruh wilayah di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 04.14
Subuh: 04.24
Zuhur: 11.45
Asar: 15.04
Magrib: 17.46
Isya: 18.55
2. Denpasar
Imsak: 05.01
Subuh: 05.11
Zuhur: 12.27
Asar: 15.47
Magrib: 18.22
Isya: 19.32
3. Makassar
Imsak: 04.42
Subuh: 04.52
Zuhur: 12.10
Asar: 15.30
Magrib: 18.08
Isya: 19.18