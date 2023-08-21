Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kemanusiaan Jadi Alasan Generasi Z Mengeluarkan Zakat, Bukan Melulu Pahala

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |18:38 WIB
Kemanusiaan Jadi Alasan Generasi Z Mengeluarkan Zakat, Bukan Melulu Pahala
Pemaparan hasil penilitian tentang tingkat literasi zakat di Indonesia. (Foto: Lazismu)
JAKARTA - Penilitian Islamic Youth and Philanthropy: Literacy and Behavior of Zakat in Indonesian memunculkan hasil menarik terkait alasan Generasi Z dan Millenial mengeluarkan zakat. Menurut penilitian motivasi utama generasi Z bukan semata hitung hitungan pahala, tapi karena alasan kemanusian.

Setidaknya, itu kesimpulan survei yang dipaparkan dalam International Conference on Philanthropy in Digital Era berlangsung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), (12/8).  Penilitian dilakukan oleh Muhammad Zakiy, Dosen Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sita Rahmi BS, (Manajer R&D Lazismu PP Muhammadiyah) dan Mariska SR (Anggota R&D Lazismu PP Muhammadiyah).

Penilitian tersebut melibatkan 900 informan yang diambil secara acak saat penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah di Kota Solo, Indonesia, beberapa waktu lalu. Informan penelitian terbagi menjadi 2 kelompok yaitu pertama generasi Millenial dan Generasi Z dan kedua generasi Baby Boomer dan Generasi X.

"Hasil dari beberapa data yang kita miliki itu bisa menjadi kontribusi bagi lembaga zakat lain maupun masyarakat mengenai karakteristik anak muda dalam berderma," kata Manajer R&D Lazismu PP Muhammadiyah Sita Rahmi dari dalam pemaparannya.

Dijelaskan Sita Rahmi, tujuan penelitian adalah melihat tingkat pemahaman zakat masyarakat melalui Index Literasi Zakat (ILZ) dan perilaku berzakat masyarakat khususnya warga Muhammadiyah. Alasannya, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensi yang semestinya bisa dikumpulkan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
