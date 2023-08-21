Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Apa Manfaat Membaca Ayat Kursi 11 Kali?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |11:13 WIB
Apa Manfaat Membaca Ayat Kursi 11 Kali?
Ilustrasi manfaat pembacaan ayat Kursi (Foto: Istimewa))
APA manfaat membaca Ayat Kursi 11 kali? Ayat Kursi atau Surat Al Baqarah Ayat 255 merupakan salah satu ayat dalam Alquran yang paling agung dan mulia sebagaimana disebut oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Dilansir dari Muslim.or.id, Senin (21/8/2023), ayat Kursi disebut sebagai ayat yang paling agung karena di dalamnya terdapat dua nama Allah, yakni Al Hayyu dan Al Qayyum. Karena itulah, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk membaca ayat ini karena memiliki sejumlah manfaat.

Banyak yang beranggapan membaca ayat Kursi harus dalam jumlah tertentu, seperti 11 kali. Benarkah demikian dan apa manfaat membaca ayat Kursi 11 kali?

Menurut Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA dalam pengajiannya sebagaimana dikutip dari kanal Youtube @dakwahrekorder, Minggu (20/8/2023), menjelaskan jika Rasulullah SAW tidak menetapkan berapa banyak ayat Kursi yang harus dibacakan setiap harinya.

“Kata Nabi, pagi sekali, sore sekali, mau tidur sekali, habis sholat sekali, selesai. Berarti berapa kali? 8 kan?” jelas Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah.

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
