Bacaan Dzikir Pagi Petang Lengkap untuk Mendatangkan Rezeki

BACAAN dzikir pagi petang lengkap wajib diketahui karena merupakan dzikir yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Sejatinya tujuan dari membaca dzikir adalah untuk menyucikan hati dan mengingat Allah SWT.

Dengan membaca dzikir pagi petang umat Muslim diajarkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan sepanjang hari. Mengucapkan dzikir dapat juga memberi manfaat lainnya, salah satunya mendatangkan rezeki dan kebahagiaan.

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (20/8/2023), berikut Okezone merangkum bacaan dzikir pagi petang lengkap Arab, Latin, dan artinya yang dapat diamalkan:

Membaca Ayat Kursi

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ،

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Artinya: “Allah, tiada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang (berada) di hadapan mereka, dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS Al Baqarah: 255).