Jadwal Sholat Hari Ini Selasa 22 Agustus 2023 M/5 Safar 1445 H

JADWAL sholat hari ini Selasa 22 Agustus 2023 Masehi/5 Safar 1445 Hijriah. Dapat membantu semua Muslim Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 04.15
Subuh: 04.25
Zuhur: 11.46
Asar: 15.07
Magrib: 17.47
Isya: 18.57
2. Denpasar
Imsak: 05.04
Subuh: 05.14
Zuhur: 12.28
Asar: 15.49
Magrib: 18.21
Isya: 19.33
3. Makassar
Imsak: 04.43
Subuh: 04.53
Zuhur: 12.12
Asar: 15.33
Magrib: 18.09
Isya: 19.20