HOME MUSLIM DOA HARIAN

Tafsir Ayat Kursi Quraish Shihab

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |07:18 WIB
Tafsir Ayat Kursi Quraish Shihab
Ilustrasi Tafsiran Ayat Kursi (Foto: Freepik)
A
A
A

TAFSIR Ayat Kursi Quraish Shihab memilik kandungan makna yang mendalam. Ayat Kursi merupakan Surat Al Baqarah Ayat 255. Sangat penting diketahui karena memiliki keutamaan luar biasa besar.

Dalam tafsir Ayat Kursi, Quraish Shihab memilih lafadz kursiyyuhu (كرسيه) yang terkandung dalam ayat kursi bermakna kekuasaan dan ilmu. Berikut adalah tafsir ayat kursi Quraish Shihab lengkap.

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ەۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۤءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

Artinya:

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.

Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. Al-Baqarah ayat 255)

