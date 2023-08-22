Ternyata Bulan Pernah Terbelah, Alquran dan Sains Beberkan Buktinya

ALQURAN dan sains sudah lama membeberkan fenomena bulan terbelah. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat suci Alquran, termasuk terkait bukti-buktinya.

Bulan merupakan satelit alami dan satu-satunya milik planet bumi. Bulan juga menjadi satelit terbesar kelima dalam tata surya.

Kemudian bulan adalah satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya. Diameter bulan mencapai 27 persen, kepadatannya 60 persen, dan massanya ¹⁄₈₁ dari planet bumi.

Sementara dalam penelitian modern yang dilakukan NASA didapati bahwa bulan bukanlah objek mati. Para peneliti menggunakan Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) untuk mengamai bulan.