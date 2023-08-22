Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ikuti Sunnah Nabi, Pria Ini Selalu Naik Kuda ke Mana pun Pergi

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |12:47 WIB
Ikuti Sunnah Nabi, Pria Ini Selalu Naik Kuda ke Mana pun Pergi
Viral pria pergi ke mana pun naik kuda mengikuti sunnah Nabi. (Foto: Instagram @rifkyjafar.thalib)
A
A
A

VIRAL seorang pria selalu menaiki kuda ketika bepergian ke mana pun. Ia mengatakan kebiasaan ini mengikuti salah satu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Video viral itu diunggah Ustadz Rifky Jafar Thalib melalui akun Instagram-nya @rifkyjafar.thalib. Disebutkan bahwa menunggangi kuda adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Viral pria pergi ke mana pun naik kuda mengikuti sunnah Nabi. (Foto: Instagram @rifkyjafar.thalib)

Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, kuda-kuda dilatih. Penunggangnya pun melatih kemampuan sehingga ahli dalam berkuda.

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan keutamaan berkendara dengan kuda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan pada ubun-ubun kuda itu terdapat kebaikan hingga hari kiamat kelak.

Hal itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Pada ubun-ubun kuda itu telah ditetapkan kebaikan hingga hari kiamat." (HR Bukhari)

Oleh karena itu, kebaikan dan manfaat berkuda sangatlah besar. Menaiki kuda pun sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sunnah Nabi Kuda Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement