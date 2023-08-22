Ikuti Sunnah Nabi, Pria Ini Selalu Naik Kuda ke Mana pun Pergi

Viral pria pergi ke mana pun naik kuda mengikuti sunnah Nabi. (Foto: Instagram @rifkyjafar.thalib)

VIRAL seorang pria selalu menaiki kuda ketika bepergian ke mana pun. Ia mengatakan kebiasaan ini mengikuti salah satu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Video viral itu diunggah Ustadz Rifky Jafar Thalib melalui akun Instagram-nya @rifkyjafar.thalib. Disebutkan bahwa menunggangi kuda adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, kuda-kuda dilatih. Penunggangnya pun melatih kemampuan sehingga ahli dalam berkuda.

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan keutamaan berkendara dengan kuda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan pada ubun-ubun kuda itu terdapat kebaikan hingga hari kiamat kelak.

Hal itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Pada ubun-ubun kuda itu telah ditetapkan kebaikan hingga hari kiamat." (HR Bukhari)

Oleh karena itu, kebaikan dan manfaat berkuda sangatlah besar. Menaiki kuda pun sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.