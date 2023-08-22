Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Viral Menggemaskan Balita Marah saat Disuruh Lepas Kerudung, Netizen: Sholehah Banget

Alifah Mulyani , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |16:22 WIB
Viral Menggemaskan Balita Marah saat Disuruh Lepas Kerudung, Netizen: Sholehah Banget
Viral menggemaskan balita marah saat disuruh buka kerudung. (Foto: TikTok @salmazet)
A
A
A

VIRAL menggemaskan seorang balita marah dan menangis saat disuruh melepas kerudung ketika hendak pergi ke warung. Ternyata perintah ini hanyalah tes dari sang ummi atau ibu.

Diketahui balita bernama Fathimah ini hendak pergi ke warung untuk membeli jajan bersama umminya. Lalu umminya coba mengetes buah hatinya itu. Fathimah diminta membuka kerudung.

Viral menggemaskan balita marah saat disuruh buka kerudung. (Foto: TikTok @salmazet)

Video viral yang diunggah akun TikTok @salmazet pada tanggal 6 Agustus 2023 ini menjelaskan bahwa Fathimah memang biasa memakai kerudung saat keluar rumah.

Sambil terlihat kesal, Fathimah menolak saat diminta umminya untuk membuka hijabnya.

"Lepas dulu itu kerudungnya," ucap sang ummi.

"Aaaaaa, jangan!" jawab Fathimah. 



