SERBA SERBI MUSLIM

Viral Gerombolan Pemuda Menolong Gerobak Batagor Terguling, Netizen: Terima Kasih Orang Baik

Alifah Mulyani , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:22 WIB
Viral Gerombolan Pemuda Menolong Gerobak Batagor Terguling, Netizen: Terima Kasih Orang Baik
Viral gerombolan pemuda menolong penjual batagor yang gerobaknya terguling. (Foto: Instagram @viralsekali)
A
A
A

VIRAL aksi mulia gerombolan pemuda kembali terekam kamera. Bermula dari seorang bapak-bapak pedagang batagor sedang menjajakan dagangannya.

Ia hendak keluar gang menuju jalan besar, namun gerobak batagor yang dibawa tiba-tiba saja oleng. Bapak tersebut berusaha menahan, namun gerobaknya tetap terjatuh.

Viral gerombolan pemuda menolong penjual batagor yang gerobaknya terguling. (Foto: Instagram @viralsekali)

Semua yang ada di gerobak tumpah. Tidak hanya makanan, peralatan yang ada di gerobak juga ikut terjatuh.

Tidak lama setelah gerobak tersebut jatuh, terlihat dua pemuda yang sedang berboncengan motor menghampiri bapak pedagang batagor tersebut untuk membantu.

Tanpa disangka, dua pemuda itu ternyata mengajak rekan-rekannya untuk ikut membantu. Terlihat dari salah seorang pemuda melambaikan tangan bermaksud mengajak teman-temannya membantu. 

Halaman:
1 2
