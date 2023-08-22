Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Unik! Abu Nawas Sembuhkan Temannya yang Sakit dengan Cara Undang Warga Makan

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |05:23 WIB
Unik! Abu Nawas Sembuhkan Temannya yang Sakit dengan Cara Undang Warga Makan
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas sembuhkan temannya yang terbaring sakit dengan cara undang warga makan malam. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
ABU Nawas memang punya cara unik untuk menyelesaikan berbagai masalah. Seperti kali ini, dia menyembuhkan temannya yang sakit dengan cara mengundang semua warga makan malam. Aneh banget!

Bermula ketika Abu Nawas pergi menjenguk seorang temannya yang terkenal sangat kikir. Temannya itu sedang terbaring sakit.

Ilustrasi humor Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Begitu sampai di rumah sang teman, Abu Nawas langsung masuk dan menjumpai seorang tabib sedang memeriksa penyakitnya.

Abu Nawas mendengar tabib itu berkata, "Tidak masalah Pak, asal sekujur tubuh Anda mengeluarkan banyak keringat, maka suhu tubuh Anda tentu segera turun." 

Telusuri berita muslim lainnya
