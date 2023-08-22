Peredaran Darah serta Susu Terpisah di Dalam Tubuh, Alquran dan Sains Punya Penjelasannya

ALQURAN dan sains ternyata sudah sangat lama mengungkap sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Selain itu, dibahas juga produksi susu dalam tubuh makhluk hidup.

Diketahui bahwa setiap manusia memiliki sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh.

Ilmuwan Inggris William Harvey menjelaskan tentang sistem peredaran darah yang dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Secara sains dijelaskan ada reaksi kimia yang terjadi dalam usus. Dari sana dapat diketahui bahwa zat yang diekstrak dari makanan masuk ke aliran darah melalui sistem yang kompleks.

Ada kalanya melalui hati, tergantung pada jenis kimianya. Darah akan membawa hasilnya ke semua organ tubuh, salah satunya adalah ke kelenjar susu sebagai penghasil susu.