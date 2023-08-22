Doa Melakukan Perjalanan Udara Lengkap Bacaan Arab, Latin, Terjemahannya

DOA melakukan perjalanan udara biasanya diucapkan sebelum berpergian menggunakan pesawat terbang. Dengan melafalkan doa ini diharapkan perjalanan diberikan kelancaran dan juga keselamatan.

Hal ini dilakukan agar diberikan perlindungan, pertolongan, serta keselamatan perjalanan hingga sampai di tempat tujuan oleh Allah SWT:

Guna mengetahui lebih lanjut, berikut doa melakukan perjalanan udara lengkap dengan Arab, latin, dan terjemahannya dilansir dari NU Online, Selasa (22/8/2023).

Doa Naik Kendaraan Darat, Laut, Udara

الحَمْدُ للهِ/سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

Latin: ‘Alhamdulillāhilladzī/subhānalladzī sakhkhara lanā hādzā wa mā kunnā lahū muqrinīna, wa innā ilā rabbinā lamunqalibūna.’

Artinya, “Segala puji bagi Allah/maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Sungguh, kami akan kembali kepada Tuhan kami.”