2 Doa Awal Bulan Safar Lengkap Tulisan Arab, Latin, serta Artinya

Ilustrasi doa awal bulan Safar lengkap tulisan Arab, latin, serta artinya. (Foto: Shutterstock)

DOA awal bulan Safar lengkap tulisan Arab, latin, serta artinya. Safar merupakan salah satu bulan yang memiliki keutamaan luar biasa besar.

Safar adalah bulan kedua dalam kalender hijriah atau penanggalan Islam, setelah Muharram. Berdasarkan kalender hijriah, tahun ini bulan Safar 1445 Hijriah dimulai pada 18 Agustus 2023 Masehi.

Berikut ini doa yang bisa diamalkan pada awal bulan atau awal tahun hijriyah, termasuk ketika awal bulan Safar, sebagaimana dihimpun dari laman Rumaysho:

Doa 1

Dari 'Abdullah bin Hisyam radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

كَانَ أَصحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتَعَلَّمُونَ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ القُرآنَ إِذَا دَخَلَ الشَّهرُ أَو السَّنَةُ:

"Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan doa sebagaimana mengajarkan Alquran di mana doa ini dibaca saat memasuki awal bulan atau tahun:

اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، وَجِوَارٍ مِنَ الشَّيطَانِ، وَرِضوَانٍ مِنَ الرَّحمَنِ

Allohumma ad-khilhu 'alainaa bil amni wal iimaani was salaamati wal Islaam, wa jiwaarim minasy-syaithooni, wa ridhwanim minar rohmaani.

(Ya Allah, masukkanlah kami pada bulan ini dengan rasa aman, keimanan, keselamatan, dan Islam, juga lindungilah kami dari gangguan setan, dan agar kami mendapat rida Allah (Ar-Rahman))."

(HR Al-Baghawi dalam Mu'jam Ash-Shahabah, sanadnya sahih. Imam Ibnu Hajar mensahihkan hadits ini dalam Al-Ishabah, 6:407-408. Hadis ini mawquf termasuk perkataan sahabat sesuai syarat kitab shahih)

Sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, "Doa ini ada riwayatnya. Seorang muslim sangat bagus sekali mengamalkan doa ini ketika masuk awal bulan (terlihat hilal)." (Fatawa Al-Islam Sual wa Jawab nomor 322345)