Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kapan Harus Membaca Dzikir Pagi dan Petang?

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:07 WIB
Kapan Harus Membaca Dzikir Pagi dan Petang?
Ilustrasi waktu membaca dzikir pagi dan petang. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KAPAN harus membaca dzikir pagi dan petang? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Jangan sampai terlewat diketahui oleh setiap Muslim.

Berikut ulasan terkait waktu membaca dzikir pagi dan petang, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Dzikir Pagi

Waktu yang tepat untuk membaca dzikir pagi yaitu dianjurkan bakda Sholat Subuh hingga terbitnya fajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al Ahzab Ayat 42 bahwa bukroh adalah waktu yang tepat untuk berdzikir.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"Dan bertasbihlah kepada-Nya pada saat bukroh dan ashiil." (QS Al Ahzab: 42)

Selanjutnya dalam Surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

"Bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari (waktu subuh)." (QS Ar-Rum: 17) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/330/3070862/5-manfaat-dzikir-pagi-dan-petang-salah-satunya-melindungi-keluarga-AOAA1qkNm9.jpg
5 Manfaat Dzikir Pagi dan Petang, Salah Satunya Melindungi Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/614/3055200/bacaan-dzikir-pagi-lengkap-dengan-keutamaannya-mendapat-rahmat-dan-pertolongan-allah-uSlB8g8Aq1.jpg
Bacaan Dzikir Pagi Lengkap dengan Keutamaannya Mendapat Rahmat dan Pertolongan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/330/3048771/bacaan-dzikir-pagi-beserta-keutamaannya-memudahkan-meraih-rezeki-melimpah-YWoujBy4b8.jpg
Bacaan Dzikir Pagi Beserta Keutamaannya Memudahkan Meraih Rezeki Melimpah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/621/3048465/bacaan-dzikir-petang-teks-arab-latin-beserta-keistimewaannya-menghindarkan-dari-musibah-vUNSXIjmwl.jpg
Bacaan Dzikir Petang: Teks Arab, Latin, Beserta Keistimewaannya Menghindarkan dari Musibah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/618/3047424/bacaan-dzikir-petang-lengkap-keutamaannya-memudahkan-dalam-segala-urusan-8cv65c4JgG.jpg
Bacaan Dzikir Petang Lengkap Keutamaannya Memudahkan dalam Segala Urusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/618/3034921/bacaan-dzikir-pagi-dan-petang-lengkap-dengan-artinya-reiwRVTCeZ.jpg
Bacaan Dzikir Pagi dan Petang Lengkap dengan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement