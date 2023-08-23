Kapan Harus Membaca Dzikir Pagi dan Petang?

Ilustrasi waktu membaca dzikir pagi dan petang. (Foto: Shutterstock)

KAPAN harus membaca dzikir pagi dan petang? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Jangan sampai terlewat diketahui oleh setiap Muslim.

Berikut ulasan terkait waktu membaca dzikir pagi dan petang:

Dzikir Pagi

Waktu yang tepat untuk membaca dzikir pagi yaitu dianjurkan bakda Sholat Subuh hingga terbitnya fajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al Ahzab Ayat 42 bahwa bukroh adalah waktu yang tepat untuk berdzikir.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"Dan bertasbihlah kepada-Nya pada saat bukroh dan ashiil." (QS Al Ahzab: 42)

Selanjutnya dalam Surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

"Bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari (waktu subuh)." (QS Ar-Rum: 17)