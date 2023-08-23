Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

3 Waktu Terbaik Membaca Ayat Kursi untuk Meraih Berkah dari Allah Ta'ala

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:47 WIB
3 Waktu Terbaik Membaca Ayat Kursi untuk Meraih Berkah dari Allah Ta'ala
Waktu Terbaik Membaca Ayat Kursi (Foto: Freepik)
A
A
A

WAKTU terbaik membaca Ayat Kursi salah satunya setelah sholat fardhu. Pasalnya dengan membacanya akan mendatangkan keberkahan serta membawa ketenangan jiwa.

Dalam hal ini umat Islam membaca ayat kursi sebagai bentuk doa, mengingat Allah SWT, dan perlindungan dari gangguan syaitan. Imam An Nawawi menjelaskan waktu terbaik membaik membaca ayat kursi yakni setiap malam sebelum tidur dan selepas sholat wajib.

Melansir berbagai sumber, ada beberapa waktu terbaik yang diutamakan membaca ayat kursi untuk meraih fadhilah Allah SWT:

1. Setelah Sholat Fardhu

Salah satu waktu yang dianjurkan membaca ayat kursi adalah setelah menyelesaikan sholat fardhu. Keadaan hari yang tenang setelah sholat menjadi momen ideal untuk merenungkan makna dari ayat kursi.

Membaca ayat kursi selepas sholat menjadi salah satu cara menuju surga. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

“Bagi orang yang membaca Ayat Kursi setelah setiap shalat, hanya kematian yang menghalangi masuk ke Surga” (an-Nasa’i dalam “Amalul-Yaumi wa al-Laili” 100, dan Ibn as-Sunni dalam “‘Amalul-Yaumi wa al-Laili” 124).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/330/3156316/doa-6dzJ_large.jpg
Cara Mengamalkan Ayat Kursi agar Rezeki Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/614/2980571/viral-beredar-ayat-kursi-ukuran-sachet-untuk-ruqyah-m8Kh9A9j3P.jpg
Viral Beredar Ayat Kursi Ukuran Sachet untuk Ruqyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/614/2921482/surat-yasin-dan-ayat-kursi-lengkap-untuk-yasinan-malam-jumat-CdmAalCjgz.jpg
Surat Yasin dan Ayat Kursi Lengkap untuk Yasinan Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/618/2887924/doa-setelah-membaca-ayat-kursi-ydrPbnEgrj.jpg
Doa Setelah Membaca Ayat Kursi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/618/2882812/bacaan-ayat-kursi-arab-latin-terjemahan-indonesia-dan-inggris-TGS3lwrooj.jpg
Bacaan Ayat Kursi Arab, Latin, Terjemahan Indonesia dan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/330/2878630/ini-manfaat-membaca-ayat-kursi-setelah-sholat-benarkah-dijamin-masuk-surga-3H8y3dAQ4j.jpg
Ini Manfaat Membaca Ayat Kursi Setelah Sholat, Benarkah Dijamin Masuk Surga?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement