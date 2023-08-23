3 Waktu Terbaik Membaca Ayat Kursi untuk Meraih Berkah dari Allah Ta'ala

WAKTU terbaik membaca Ayat Kursi salah satunya setelah sholat fardhu. Pasalnya dengan membacanya akan mendatangkan keberkahan serta membawa ketenangan jiwa.

Dalam hal ini umat Islam membaca ayat kursi sebagai bentuk doa, mengingat Allah SWT, dan perlindungan dari gangguan syaitan. Imam An Nawawi menjelaskan waktu terbaik membaik membaca ayat kursi yakni setiap malam sebelum tidur dan selepas sholat wajib.

Melansir berbagai sumber, ada beberapa waktu terbaik yang diutamakan membaca ayat kursi untuk meraih fadhilah Allah SWT:

1. Setelah Sholat Fardhu

Salah satu waktu yang dianjurkan membaca ayat kursi adalah setelah menyelesaikan sholat fardhu. Keadaan hari yang tenang setelah sholat menjadi momen ideal untuk merenungkan makna dari ayat kursi.

Membaca ayat kursi selepas sholat menjadi salah satu cara menuju surga. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

“Bagi orang yang membaca Ayat Kursi setelah setiap shalat, hanya kematian yang menghalangi masuk ke Surga” (an-Nasa’i dalam “Amalul-Yaumi wa al-Laili” 100, dan Ibn as-Sunni dalam “‘Amalul-Yaumi wa al-Laili” 124).