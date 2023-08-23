Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

7 Hikmah Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |19:22 WIB
7 Hikmah Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW
Ilustrasi Maulid Nabi Muhammad SAW (Foto: MUI.or.id)
SETIDAKNYA ada 7 hikmah perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang wajib bagi semua Muslim pahami menjelang momen tersebut. Maulid Nabi tahun ini akan jatuh pada 27 September 2023.

Khalifah Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhu berkata:

 من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحيا الإسلام

"Barangsiapa mengagungkan Maulid Nabi SAW, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam"

Hal ini karena dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki banyak hikmah yang dapat dipetik. Adapun bentuk perayaan yang dianjurkan adalah dengan melakukan kegiatan ibadah yang mendatangkan banyak pahala seperti tadarus Al Qur'an, memperbanyak shalawat, dzikir, sedekah, dan lain sebagainya.

Melansir dari berbagai sumber, Rabu (23/8/2023), berikut adalah 7 hikmah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

1. Peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW

Maulid Nabi Muhammad SAW adalah perayaan hari lahir sosok penutup para nabi, tokoh teladan yang menjadi utusan Allah SWT. Sehingga wajar bila hari ini merupakan hari yang mulia sehingga harus dirayakan.

2. Mendorong bershalawat

Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW mendorong setiap umat muslim untuk bershalawat sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT pada Q.S Al Ahzab ayat 56.

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya.” (QS Al-Ahzab: 56).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
