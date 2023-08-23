Tafsir Surat Ali Imran 190-191 Lengkap dengan Keutamaannya

TAFSIR Surat Ali Imran Ayat 190-191 wajib dipahami setiap Muslim. Tujuannya untuk memperkuat ketakwaan kepada Allah SWT.

Diketahui bahwa Surat Ali Imran merupakan surat ketiga dalam kitab suci Al Quran. Surat ini terdiri dari 200 ayat dan turun di Kota Madinah.

Ayat 190-191 surat ini merupakan salah satu ayat paling agung dalam Al Quran. Berdasarkan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, Rabu (23/8/2023), disebutkan bahwa pada saat ayat ini turun, istri Rasul yaitu Aisyah RA, melihat Rasulullah SAW sampai menangis tersedu-sedu.

Dikisahkan ada masa di saat waktu melakukan shalat, Rasulullah menangis hingga kainnya basah oleh air matanya. Ternyata Rasulullah menangis lantaran merenungi ayat ini. Berikut adalah tafsir surat Ali Imran ayat 190-191 menurut tafsir Jalalain.

