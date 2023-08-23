Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Indonesia Utus 2 Hafidz Quran untuk Ikuti MTQ Internasional di Arab Saudi

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |11:15 WIB
Indonesia Utus 2 Hafidz Quran untuk Ikuti MTQ Internasional di Arab Saudi
Dua hafidz Quran Indonesia diutus mengikuti MTQ internasional di Arab Saudi. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

INDONESIA mengutus dua hafidz Quran pada ajang musabaqah tilawatil Quran (MTQ) tingkat internasional di Arab Saudi. MTQ ini berlangsung pada 25 Agustus hingga 7 September 2023.

Adapun dua hafidz Quran yang menjadi delegasi Indonesia tersebut adalah Zaki Muhammad Al-Ghani asal Jawa Barat, cabang Hifzil Alquran golongan 15 Juz Putra. Lalu Muhammad Mufid Al-Izza asal Sumatera Barat, cabang Hifzil Alquran golongan 30 Juz Putra.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

"Kedua peserta ini akan berangkat pada 24 Agustus 2023," kata Kepala Subdirektorat Lembaga Tilawah dan Musabaqah Alquran serta Al-Hadits Kementerian Agama Rijal Ahmad Rangkuty di Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023, dikutip dari Kemenag.go.id.

"Kami mengharap doa dan dukungan masyarakat Indonesia, semoga semuanya diberi kesehatan dan kelancaran," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
