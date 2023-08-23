Viral Kakek Sholat di Masjid Sambil Bawa Tabung Oksigen, Tetap Berjamaah meski Sedang Sakit

Viral kakek sholat di masjid bawa tabung oksigen karena sedang sakit. (Foto: Instagram @sahabatsurga)

VIRAL seorang kakek sholat sambil membawa tabung oksigen. Ia tetap menunaikan sholat berjamaah di masjid meski sedang sakit dan bernapas dibantu selang oksigen.

Dikutip dari unggahan akun Instagram @sahabatsurga, dalam video viral itu terlihat sang kakek menggunakan baju krem, peci putih, dan celana abu-abu berjalan masuk pintu masjid.

Tangan kirinya memegang sajadah. Sementara tangan kanan menggeret tabung oksigen dengan roda di bawahnya.

Momen viral ini membuat warganet terfokus karena melihat kakek tersebut dalam kondisi apa pun tetap berusaha melaksanakan sholat fardhu di masjid.