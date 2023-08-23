Jadwal Sholat Hari Ini Kamis 24 Agustus 2023 M/7 Safar 1445 H

JADWAL sholat hari ini Kamis 24 Agustus 2023 Masehi/7 Safar 1445 Hijriah. Sangat membantu umat Islam Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua wilayah di Indonesia, seperti terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 04.15
Subuh: 04.25
Zuhur: 11.46
Asar: 15.07
Magrib: 17.47
Isya: 18.57
2. Denpasar
Imsak: 05.04
Subuh: 05.14
Zuhur: 12.28
Asar: 15.49
Magrib: 18.21
Isya: 19.33
3. Makassar
Imsak: 04.43
Subuh: 04.53
Zuhur: 12.12
Asar: 15.33
Magrib: 18.09
Isya: 19.20