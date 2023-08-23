Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Pakai Cara Aneh, Abu Nawas Lolos dari Hukuman Dimasak Jadi Bubur

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |05:24 WIB
Pakai Cara Aneh, Abu Nawas Lolos dari Hukuman Dimasak Jadi Bubur
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas lolos dari hukuman dimasak jadi bubur. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas memang pantas dijuluki manusia sejuta cara. Banyak hal dia bisa lakukan dan lolos dari berbagai macam masalah.

Seperti kali ini ketika Abu Nawas sedang berkeliling kampung. Dia melewati perkampungan orang-orang suku badui setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan.

Info grafis keutamaan membaca Surat Al Kahfi. (Foto: Okezone)

Abu Nawas melihat sebuah rumah besar, semacam pasar yang di dalamnya terdapat orang-orang suku badui yang sedang berjualan bubur haris, bubur khas makanan para petani.

Merasa lelah, Abu Nawas memilih tidak masuk ke pasar tersebut, apalagi memakan bubur yang terkenal lezat itu. Dia sampai di pinggir sungai dan berteduh di bawah pohon rindang dengan angin sepoi-sepoi. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement