Pakai Cara Aneh, Abu Nawas Lolos dari Hukuman Dimasak Jadi Bubur

ABU Nawas memang pantas dijuluki manusia sejuta cara. Banyak hal dia bisa lakukan dan lolos dari berbagai macam masalah.

Seperti kali ini ketika Abu Nawas sedang berkeliling kampung. Dia melewati perkampungan orang-orang suku badui setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan.

Abu Nawas melihat sebuah rumah besar, semacam pasar yang di dalamnya terdapat orang-orang suku badui yang sedang berjualan bubur haris, bubur khas makanan para petani.

Merasa lelah, Abu Nawas memilih tidak masuk ke pasar tersebut, apalagi memakan bubur yang terkenal lezat itu. Dia sampai di pinggir sungai dan berteduh di bawah pohon rindang dengan angin sepoi-sepoi.