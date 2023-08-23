Profil Habib Umar bin Hafidz, Ulama Besar Yaman yang Gelar Rihlah Dakwah di Indonesia

HABIB Umar bin Hafidz merupakan ulama besar asal Yaman. Ia diketahui sedang menggelar Rihlah Dakwah di beberapa kota di Indonesia.

Beberapa kota tersebut adalah Jakarta, Gresik, Surabaya, dan Palangkaraya. Rihlah Dakwah Habib Umar bin Hafidz ini diselenggarakan pada 19–23 Agustus 2023.

BACA JUGA: Viral Faank Wali Bertanya Sampai Bikin Habib Umar bin Hafidz Tertawa

BACA JUGA: Viral Faank Wali Bertanya Sampai Bikin Habib Umar bin Hafidz Tertawa

Habib Umar terakhir kali datang ke Indonesia pada 2019 atau sebelum pandemi covid-19. Ia melakukan dakwah pertama kali di Indonesia pada 1994.

Selain itu, Habib Umar juga menjadi pelopor Majelis Al Muwasholah Bayna Ulama Al Muslimin atau Forum Silaturahmi Antar-Ulama.