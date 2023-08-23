Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Profil Habib Umar bin Hafidz, Ulama Besar Yaman yang Gelar Rihlah Dakwah di Indonesia

Alifah Mulyani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:23 WIB
Profil Habib Umar bin Hafidz, Ulama Besar Yaman yang Gelar Rihlah Dakwah di Indonesia
Habib Umar bin Hafidz menggelar Rihlah Dakwah di Indonesia. (Foto: YouTube Nabawi TV)
A
A
A

HABIB Umar bin Hafidz merupakan ulama besar asal Yaman. Ia diketahui sedang menggelar Rihlah Dakwah di beberapa kota di Indonesia.

Beberapa kota tersebut adalah Jakarta, Gresik, Surabaya, dan Palangkaraya. Rihlah Dakwah Habib Umar bin Hafidz ini diselenggarakan pada 19–23 Agustus 2023.

Habib Umar bin Hafidz. (Foto: YouTube Audio Syiar)

Habib Umar terakhir kali datang ke Indonesia pada 2019 atau sebelum pandemi covid-19. Ia melakukan dakwah pertama kali di Indonesia pada 1994.

Selain itu, Habib Umar juga menjadi pelopor Majelis Al Muwasholah Bayna Ulama Al Muslimin atau Forum Silaturahmi Antar-Ulama. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/614/3095141/menag-sebut-banyak-orang-ngaku-ulama-bermodal-haji-tapi-minim-kapasitas-CzfRfWvOJl.jpg
Menag Sebut Banyak Orang Ngaku Ulama Bermodal Haji, tapi Minim Kapasitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/614/3073764/profil-syekh-ahmad-bin-ali-al-hudzaifi-imam-masjid-nabawi-yang-berkunjung-ke-indonesia-83VNu3HkUR.jpg
Profil Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi, Imam Masjid Nabawi yang Berkunjung ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/621/3069898/kisah-syekh-maher-imam-masjidil-haram-yang-lulusan-jurusan-matematika-VJ0lhXEuvM.jpg
Kisah Syekh Maher, Imam Masjidil Haram yang Lulusan Jurusan Matematika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/614/3053395/profil-syekh-ahmad-yassin-yang-ramal-israel-hancur-2027-Kxl1JFvGW7.jpg
Profil Syekh Ahmad Yassin yang Ramal Israel Hancur 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/621/3049958/ini-ulama-yang-berperan-dalam-kemerdekaan-indonesia-17-agustus-1945-O088rw2yo0.jpg
Ini Ulama yang Berperan dalam Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/614/3039918/kukuhkan-forum-dai-se-asia-tenggara-wapres-tonggak-baru-dakwah-islam-0iFpawr33F.jpg
Wapres Sebut Forum Dai Se-Asia Tenggara Jadi Tonggak Baru Dakwah Islam
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement