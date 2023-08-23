Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Bulan Memantulkan Cahaya Matahari? Alquran dan Sains Punya Jawabannya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |08:24 WIB
Benarkah Bulan Memantulkan Cahaya Matahari? Alquran dan Sains Punya Jawabannya
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap bulan memantulkan cahaya matahari. (Foto: Unsplash)
A
A
A

BENARKAH bulan memantulkan cahaya matahari? Alquran dan sains punya jawabannya. Mari diketahui secara jelas berikut ini.

Bulan merupakan satelit alami dan satu-satunya milik planet bumi. Bulan menjadi satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya. Bulan memiliki diameter 27 persen, kepadatan 60 persen, dan massa ¹⁄₈₁ dari bumi.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Lalu bulan dipercaya dapat memancarkan cahaya sendiri. Namun, ilmu pengetahuan belakangan memberitahukan manusia bahwa cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari.

Dalam buku "Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan dijelaskan bahwa kitab suci Alquran yang diturunkan sekira 1.400 tahun lalu telah menyebutkan terkait matahari dan bulan yang bercahaya. 

1 2 3
Topik Artikel :
Matahari Bulan Alquran dan Sains
