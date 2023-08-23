Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Dzikir Al Matsurat Sore Sugra Lengkap Artinya

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |19:21 WIB
Bacaan Dzikir Al Matsurat Sore Sugra Lengkap Artinya
Ilustrasi Dzikir (Foto: Freepik)
A
A
A

BACAAN dzikir Al Marsurat sore sugra menjadi amalan penting bagi umat Islam. Pasalnya dengan berdzikir setelah sholat, memberikan kesejukan di dalam hati.

Seperti diketahui, dzikir Al Matsurat boleh dilakukan secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Jika dibaca pagi hari, pelaksanaannya selepas Subuh hingga Dzuhur. Lain halnya apabila dilafalkan petang hari, pelaksanannya setelah Ashar hingga menjelang Maghrib.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber,terkait isi bacaan dzikir Al Matsurat Sore:

Berikut bacaan dzikir Al Matsurat petang yang dikutip dari buku Juz `Amma dan Al-ma`tsurat Lengkap terbitan Lingkaran Kalam.

Membaca Surat Al Fatihah

Membaca Surat Al Baqarah ayat 1-5

Membaca ayat kursi

Membaca Surat Al Hasyr ayat 22-24

Membaca Surat Al Ikhlas 3x

Membaca Surat Al Falaq 3x

Membaca Surat An Nas 3x

Halaman:
1 2 3
