Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Ditawari Rp2 Miliar untuk Murtad, Wanita Mualaf Ini Tegas Menolak dan Pilih Islam

Muhjid Bagus Oqsaberi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |09:33 WIB
Ditawari Rp2 Miliar untuk Murtad, Wanita Mualaf Ini Tegas Menolak dan Pilih Islam
Kisah wanita mualaf bernama Kris tegas menolak dan mantap memilih Islam saat ditawari uang Rp2 miliar untuk murtad. (Foto: YouTube Mualaf Dakwah TV)
A
A
A

INILAH kisah wanita mualaf bernama Kris asal Yogyakarta. Ia menceritakan mendapat cobaan luar biasa besar ketika baru saja mantap memeluk Islam.

Kris mengatakan kejadian ini sebenarnya sudah beberapa bulan lalu. Cobaan untuk menjadi murtad itu datang dari sahabat masa kecilnya yang sama-sama duduk di bangku sekolah.

"Beliau mendengar saya sudah mualaf, karena memang dulu kita pernah sama-sama ke rumah ibadah ya. Dia bertanya kepada saya: 'Andaikan ya andai saja, aku menawarimu uang sejumlah uang, mau enggak kamu kembali ke agama yang dulu?" cerita Kris, seperti dikutip dari kanal YouTube Mualaf Dakwah TV, Rabu (23/8/2023).

Ia mengatakan pertanyaan ini cukup membuat kaget. Pasalnya sang sahabat langsung bertanya begitu saja spontan. 

Kisah wanita mualaf bernama Kris tegas menolak dan mantap memilih Islam saat ditawari uang Rp2 miliar untuk murtad. (Foto: YouTube Mualaf Dakwah TV)

Kris lalu balik bertanya soal jumlah uang yang akan diberi. Lalu sang sahabat menyebutkan nominal Rp500 juta.

Kris sempat kaget karena ternyata sahabatnya itu mempunyai banyak uang. Tapi, dia mengatakan uang itu bagi dirinya sedikit.

Terus akhirnya dia menaikkan Rp1 miliar. "Gimana kalau Rp1 M. Saya punya uang segitu, jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu kamu mau enggak balik ke agama yang dulu," kata Kris menirukan ucapan sahabatnya tersebut.

"Gimana, berani enggak," ujar sang sahabat.

"Kurang segitu. Sudah kamu punyanya berapa? Saya pengin tahu deh kamu punya berapa untuk untuk membeli keimanan saya," balas Kris mengetes sahabatnya tersebut.

"Oke Kris gini aja, saya tantang kamu Rp2 miliar gimana?" kata sahabatnya lagi. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182602/pebasket_dallas_mavericks_kyrie_irving-C2s5_large.jpg
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517/jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement