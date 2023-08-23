Ditawari Rp2 Miliar untuk Murtad, Wanita Mualaf Ini Tegas Menolak dan Pilih Islam

Kisah wanita mualaf bernama Kris tegas menolak dan mantap memilih Islam saat ditawari uang Rp2 miliar untuk murtad. (Foto: YouTube Mualaf Dakwah TV)

INILAH kisah wanita mualaf bernama Kris asal Yogyakarta. Ia menceritakan mendapat cobaan luar biasa besar ketika baru saja mantap memeluk Islam.

Kris mengatakan kejadian ini sebenarnya sudah beberapa bulan lalu. Cobaan untuk menjadi murtad itu datang dari sahabat masa kecilnya yang sama-sama duduk di bangku sekolah.

"Beliau mendengar saya sudah mualaf, karena memang dulu kita pernah sama-sama ke rumah ibadah ya. Dia bertanya kepada saya: 'Andaikan ya andai saja, aku menawarimu uang sejumlah uang, mau enggak kamu kembali ke agama yang dulu?" cerita Kris, seperti dikutip dari kanal YouTube Mualaf Dakwah TV, Rabu (23/8/2023).

Ia mengatakan pertanyaan ini cukup membuat kaget. Pasalnya sang sahabat langsung bertanya begitu saja spontan.

Kris lalu balik bertanya soal jumlah uang yang akan diberi. Lalu sang sahabat menyebutkan nominal Rp500 juta.

Kris sempat kaget karena ternyata sahabatnya itu mempunyai banyak uang. Tapi, dia mengatakan uang itu bagi dirinya sedikit.

Terus akhirnya dia menaikkan Rp1 miliar. "Gimana kalau Rp1 M. Saya punya uang segitu, jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu kamu mau enggak balik ke agama yang dulu," kata Kris menirukan ucapan sahabatnya tersebut.

"Gimana, berani enggak," ujar sang sahabat.

"Kurang segitu. Sudah kamu punyanya berapa? Saya pengin tahu deh kamu punya berapa untuk untuk membeli keimanan saya," balas Kris mengetes sahabatnya tersebut.

"Oke Kris gini aja, saya tantang kamu Rp2 miliar gimana?" kata sahabatnya lagi.