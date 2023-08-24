Kisah Nabi Musa Singkat dari Lahir hingga Wafat

KISAH Nabi Musa singkat dari lahir hingga wafat akan dibahas dalam artikel berikut ini. Nabi Musa Alaihissallam adalah satu dari 25 nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nabi Musa merupakan putra dari Imran bi Yashar bin Qahits bin Lawi bin Yaqub. Dia juga saudara sepupu dari Nabi Harun Alaihissallam. Sedangkan ibunya bernama Yukabad.

Usia Nabi Harun Alaihissallam beberapa tahun lebih tua dari Nabi Musa. Nama pamannya adalah Qorun bin Yashar bin Qahits.

Kelahiran Nabi Musa

Dikutip dari an-nur.ac.id, Nabi Musa Alaihissallam lahir di Mesir 1527 SM pada pemerintahan Merneptah, pendapat lain mengatakan Ramses Akbar atau Thutmosis atau Firaun.

Musa adalah pemimpin dan nabi dari Bani Israil. Ia bertugas membawa umatnya itu keluar dari Mesir. Nama Nabi Musa Alaihissallam disebutkan sebanyak 136 kali di dalam kitab suci Alquran.

Ia memiliki nama lengkap Musa bin Imran bin Fahis bin 'Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin 'Abir bin Syalih bin Arfahsad bin Syam bin Nuh.

Sedangkan ibunda Musa memiliki nama Yukabad, pendapat lain mengatakan namanya adalah Yuhanaz Bilzal.

Nabi Musa Alaihissallam menikah dengan putri Syu'aib yaitu Shafura dan memiliki empat anak. Mereka adalah Alozar, Fakhkakh, Mitha, Yasin, Ilyas.

Dalam kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam saat perjalanan menuju Sidratul Muntaha dan sampai langit Al-Khaliishah (keenam), Rasulullah melihat Nabi Musa Alaihissallam memiliki postur tinggi dan kekar, berambut lebat, berjenggot putih dan panjang hingga menutupi dadanya, sembari memegang tongkat.