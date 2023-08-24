Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kisah Nabi Musa Singkat dari Lahir hingga Wafat

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |09:26 WIB
Kisah Nabi Musa Singkat dari Lahir hingga Wafat
Ilustrasi kisah Nabi Musa singkat dari lahir hingga wafat. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KISAH Nabi Musa singkat dari lahir hingga wafat akan dibahas dalam artikel berikut ini. Nabi Musa Alaihissallam adalah satu dari 25 nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nabi Musa merupakan putra dari Imran bi Yashar bin Qahits bin Lawi bin Yaqub. Dia juga saudara sepupu dari Nabi Harun Alaihissallam. Sedangkan ibunya bernama Yukabad.

Usia Nabi Harun Alaihissallam beberapa tahun lebih tua dari Nabi Musa. Nama pamannya adalah Qorun bin Yashar bin Qahits.

Ilustrasi kisah Nabi Musa singkat dari lahir hingga wafat. (Foto: Istimewa/Baztab)

Kelahiran Nabi Musa

Dikutip dari an-nur.ac.id, Nabi Musa Alaihissallam lahir di Mesir 1527 SM pada pemerintahan Merneptah, pendapat lain mengatakan Ramses Akbar atau Thutmosis atau Firaun.

Musa adalah pemimpin dan nabi dari Bani Israil. Ia bertugas membawa umatnya itu keluar dari Mesir. Nama Nabi Musa Alaihissallam disebutkan sebanyak 136 kali di dalam kitab suci Alquran.

Ia memiliki nama lengkap Musa bin Imran bin Fahis bin 'Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin 'Abir bin Syalih bin Arfahsad bin Syam bin Nuh.

Sedangkan ibunda Musa memiliki nama Yukabad, pendapat lain mengatakan namanya adalah Yuhanaz Bilzal.

Nabi Musa Alaihissallam menikah dengan putri Syu'aib yaitu Shafura dan memiliki empat anak. Mereka adalah Alozar, Fakhkakh, Mitha, Yasin, Ilyas.

Dalam kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam saat perjalanan menuju Sidratul Muntaha dan sampai langit Al-Khaliishah (keenam), Rasulullah melihat Nabi Musa Alaihissallam memiliki postur tinggi dan kekar, berambut lebat, berjenggot putih dan panjang hingga menutupi dadanya, sembari memegang tongkat. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/614/2926148/ketika-nabi-musa-membuat-kawanan-tukang-sihir-tobat-dan-beriman-kepada-allah-ta-ala-sjmsHkYtFC.jpg
Ketika Nabi Musa Membuat Kawanan Tukang Sihir Tobat dan Beriman kepada Allah Ta'ala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/330/3183870//nabi_muhammad-0M9m_large.jpg
Kisah Teladan Nabi Muhammad SAW, Pemimpin yang Berkorban dan Senang Mendengarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/330/3182890//kisah_nabi-AFsB_large.jpg
Kisah Nabi Musa Berguru kepada Khidhir, Ini 12 Hikmahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/330/3180877//sholat-4tWH_large.jpg
4 Teladan Nabi Bungkam Orang Malas Ibadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/614/3177628//perang-GUmF_large.jpg
Kisah Budak yang Diangkat Anak oleh Nabi Muhammad, Jadi Panglima Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/614/3176390//nabi_muhammad_saw-o1Bl_large.jpg
Kisah Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, Berlangsung Sederhana
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement