HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Perjalanan Dakwah Habib Umar bin Hafidz, Ulama Yaman Panutan Muslim Dunia

Alifah Mulyani , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |10:39 WIB
Perjalanan Dakwah Habib Umar bin Hafidz, Ulama Yaman Panutan Muslim Dunia
Perjalanan dakwah Habib Umar bin Hafidz. (Foto: YouTube Nabawi TV)
A
A
A

HABIB Umar bin Hafidz merupakan seorang ulama besar asal Yaman. Belum lama ini ia menggelar Rihlah Dakwah di beberapa kota di Indonesia.

Sebagaimana telah Okezone himpun, perjalanan dakwah Habib Umar bin Hafidz dimulai saat usia 9 tahun. Ia menyaksikan ayahnya Habib Muhammad bin Salim diculik oleh komunis yang berkuasa di negerinya ketika itu.

Habib Umar bin Hafidz. (Foto: YouTube Nabawi TV)

Penculikan ini dikarenakan sikap sang ayah yang tegas dalam menyampaikan dakwah dan kebenaran. Sejak saat itu ayahanda Habib Umar menghilang dan tidak diketahui kabarnya hingga kini.

Akibat peristiwa tersebut, Habib Umar merasa harus melanjutkan dakwah yang dilakukan sang ayah. Hingga saat usia 15 tahun, Habib Umar sudah memulai dakwahnya. Beliau berdakwah sambil belajar. 

Halaman:
1 2 3
