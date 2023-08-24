Viral Siswa Pramuka Jadi Imam Sholat, Suaranya Sangat Merdu Lantunkan Ayat Alquran

BEREDAR video viral seorang siswa pramuka dipilih menjadi imam sholat berjamaah. Di luar dugaan, suaranya sangat merdu ketika melantunkan ayat-ayat Alquran.

Momen viral itu memperlihatkan siswa pramuka itu berada di depan teman-temannya yang membuat shaf sholat kedua dan seterusnya dengan cukup panjang. Sementara di sebelahnya ada ibu guru yang memegangi mikrofon agar bacaan sang imam terdengar jelas.

Siswa pramuka imam sholat itu membaca Alquran Surat Al Fatihah dengan merdu dan tartil. Bacaannya memukai banyak orang dan murid-murid serta guru di sana.

Sementara teman-temannya mengikuti sholat dengan tata tertib dan rapi. Kebersamaan dalam beribadah dan sikap khusyuk ini bisa menjadi menginspirasi banyak orang untuk menjalankan ibadah agar lebih baik.