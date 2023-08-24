Kabar Baik, Warga Sulawesi Tenggara Segera Miliki Alquran Terjemahan Bahasa Tolaki

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) terus melakukan upaya penerjemahan Alquran ke dalam bahasa daerah. Terbaru, penerjemahan bahasa Tolaki yang dituturkan masyarakat daerah selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahasa Tolaki digunakan oleh warga di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Kolaka Utara, Kecamatan Mekongga.

Bahasa Tolaki juga dipakai masyarakat pantai barat; area luas dari Titik Kolono, semenanjung tenggara meluas ke barat laut menyusuri daratan ke dataran tinggi; sepanjang pantai barat, di ujung Kota Kolaka menuju area sempit Teluk Bone.

Kepala Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Badan Litbang dan Diklat Kemenag Profesor Isom mengatakan pihaknya akan terus melakukan ikhtiar bersama dalam melaksanakan proses penerjemahan Alquran ke dalam bahasa daerah.