Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Alasan Kenapa Babi Haram dalam Islam? Ini Penjelasannya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |13:20 WIB
Alasan Kenapa Babi Haram dalam Islam? Ini Penjelasannya
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

ADA alasan kenapa babi haram dalam Islam yang telah dituliskan dalam Alquran dan hadits.

Termasuk mengenai makanan yang dihalalkan dan juga diharamkan. Diharamkannya sesuatu oleh Allah SWT tentunya memiliki alasan tersendiri, seperti adanya kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatnya.

Hal inilah yang menjadi salah satu dasar alasan kenapa babi haram dalam Islam. Selain itu, ada juga alasan lain terkait diharamkannya babi bagi para muslim.

Dilansir dari berbagai sumber berikut alasan kenapa babi halam dalam Islam Alquran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala".

Selain dalam surat tersebut, Alquran juga telah mengharamkan babi dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Berikut isinya:

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/330/3187531//ilustrasi-Ms19_large.jpg
Ayat Al-Quran tentang Bencana Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/612/3186128//viral-cQZX_large.jpg
Viral! Wanita Tanpa Busana Diduga Hina dan Ludahi Al-Qur’an, Bareskrim Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184687//pemerintah-E1en_large.jpg
Menag: Tantangan di Era Post Truth Menuntut Pembaruan Metodologi Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183357//viral-Vvuc_large.jpg
Kisah Pahit ASN di Bengkulu, Dipecat Usai Videonya Injak Alquran Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058//alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182305//alquran-bRqM_large.jpg
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement