Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kocak! Raja Melampiaskan Rasa Kangen ke Abu Nawas dengan Numpang Buang Air

Muhjid Bagus Oqsaberi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |05:25 WIB
Kocak! Raja Melampiaskan Rasa Kangen ke Abu Nawas dengan Numpang Buang Air
Ilustrasi cerita kocak Abu Nawas dan Baginda Raja. (Foto: YouTube Juha Official)
A
A
A

ABU Nawas dan Baginda Raja memang tidak pernah habisnya untuk diceritakan. Seperti kali ini Raja mendadak kangen ingin betemu Abu Nawas. Sudah beberapa hari ini sosok cerdik tersebut tidak tampak di lingkungan istana.

Sudah beberapa kali melalui utusannya, Raja memanggil Abu Nawas. Namun sang pelipur lara tersebut belum juga menampakkan diri.

Pada hari itu, rindu Raja tidak tertahankan. Ia ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Raja akhirnya menemukan ide yang superjail.

Raja kemudian memanggil tiga prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas. Buang air besar di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1.000 dirham," titah Raja serius.

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang, ketiga utusan baginda raja tersebut langsung menerima perintah Raja. "Daulat Baginda Raja," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai titah Raja.

Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memerhatikan perintah Raja kepada ketiga prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri bertanya kepada Raja. "Maaf Baginda Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" ujar pejabat setingkat patih tersebut.

"Memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Raja sambil tertawa.

"Apakah gerangan rencana Baginda Raja?" tanya pejabat itu lagi menunjukkan bahwa dirinya belum paham.

"Nanti kamu segera mengetahuinya, dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang 3.000 dirham dan sekaligus boleh memukul utusanku itu," kata Raja. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement