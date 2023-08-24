Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Gunung Berfungsi sebagai Pasak Bumi? Alquran dan Sains Ungkap Jawabannya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |08:25 WIB
Benarkah Gunung Berfungsi sebagai Pasak Bumi? Alquran dan Sains Ungkap Jawabannya
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap gunung berfungsi sebagai pasak bumi. (Foto: Istimewa/UPT Taman Hutan Raya)
BENARKAH gunung berfungsi sebagai pasak bumi? Alquran dan Sains ungkap jawabannya berikut ini. Mari diketahui secara jelas.

Para ahli mengungkapkan bahwa bumi memiliki memiliki permukaan yang sangat tebal. Ketebalannya mencapai sekira 3.750 mil dari inti hingga permukaan bumi. Sementara bagian kerak bumi hanya memiliki ketebalan sekira 1 sampai 30 mil.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Hal ini ternyata sudah lama diungkapkan dalam kitab suci Alquran. Di dalam buku "Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan dijelaskan bahwa kerak bumi merupakan bagian lapisan terluar yang menyerupai kulit yang padat. Sedangkan bagian dalamnya berupa cairan panas.

Melalui struktur ini, kerak bumi memiliki kemungkinan besar untuk bergerak sehingga dapat menimbulkan getaran atau guncangan. Secara ilmiah, guna mengurangi atau menghambat adanya pergerakan tersebut, maka terjadilah fenomena pelipatan kerak bumi. 

