Datang ke Rihlah Dakwah Habib Umar bin Hafidz, Lesti Kejora Cantik dengan Gaya Hijab Batik

LESTI Kejora dan suaminya Rizky Billar terlihat datang ke pengajian Rihlah Dakwah Habib Umar bin Hafidz di Jakarta beberapa waktu lalu. Lesti tampil cantik dengan mengenakan gaya hijab batik.

Tabligh akbar Habib Umar bin Hafidz yang diadakan pada 21 Agustus 2023 ini juga dihadiri sejumlah artis Tanah Air. Salah satunya pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar atau biasa dikenal dengan sebutan Leslar.

Dilihat dari unggahan di akun Instagram keduanya yakni @lestikejora dan @rizkybillar, mereka menampilkan pakaian serasi dengan bertema batik. Pasangan muda ini membuktikan bahwa mereka sangat serasi lewat foto tersebut.

Lesti memakai kerudung berwarna biru gelap yang panjangnya menutupi dada. Dipadukan dress putih, ditambah outer dress motif batik biru muda. Penggunaan tas dan sepatu berwarna putih juga menambah keserasian.

Sementara Rizky Billar memakai pakaian bertema batik berwarna senada dengan sang istri. Ini membuat mereka terlihat seperti couple goals.