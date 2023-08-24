Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Sebelum Makan: Arab, Terjemahan Bahasa Inggris dan Indonesia

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:49 WIB
Doa Sebelum Makan: Arab, Terjemahan Bahasa Inggris dan Indonesia
Ilustrasi Doa Sebelum Makan (Foto: Medicalnews)
A
A
A

DOA sebelum makan: Arab, terjemahan bahasa Inggris dan Indonesia berikut ini perlu diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh merupakan anugerah pemberian Allah SWT. Untuk lebih mendapatkan keberkahan, harus diimbangin dengan doa.

Doa dalam Islam merupakan bagian paling mendasar dari ibadah. Doa dipanjatkan oleh seorang Muslim ketika memulai sesuatu, sehingga mendapat kebaikan.

-Doa sebelum makan bahasa Arab

اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا فِيما رَزَقْتَنا وَقِنا عَذَابَ النَّارِ باسم اللَّهِ

Allahumma baarik lanaa fi maa razaqtana wa qina adzaban nar, bismillah.

“Ya Allah, berkahilah kami pada apa yang telah Engkau karuniakan dan lindungilah kami dari siksa neraka. Bismillah (atas nama Allah SWT).”

Halaman:
1 2
