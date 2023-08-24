Doa Sebelum Makan: Arab, Terjemahan Bahasa Inggris dan Indonesia

DOA sebelum makan: Arab, terjemahan bahasa Inggris dan Indonesia berikut ini perlu diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh merupakan anugerah pemberian Allah SWT. Untuk lebih mendapatkan keberkahan, harus diimbangin dengan doa.

BACA JUGA: Doa Qunut Subuh Madzhab Hanafi

Doa dalam Islam merupakan bagian paling mendasar dari ibadah. Doa dipanjatkan oleh seorang Muslim ketika memulai sesuatu, sehingga mendapat kebaikan.

-Doa sebelum makan bahasa Arab

اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا فِيما رَزَقْتَنا وَقِنا عَذَابَ النَّارِ باسم اللَّهِ

Allahumma baarik lanaa fi maa razaqtana wa qina adzaban nar, bismillah.

“Ya Allah, berkahilah kami pada apa yang telah Engkau karuniakan dan lindungilah kami dari siksa neraka. Bismillah (atas nama Allah SWT).”