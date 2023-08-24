AL Matsurat Arab terjemahan bahasa Inggris dan Indonesia sudah tentu sangat bermanfaat agar dapat dipahami secara luas lintas negara dan bangsa.
Al Matsurat yang tersohor di kalangan umat Muslim, merupakan sebuah buku kumpulan zikir yang telah dipilih oleh ulama Hasan Al-Banna. Bacaan zikir ini dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan juga petang hari karena di waktu tersebut terdapat begitu banyak manfaat.
Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023), Ibnu Qayyim berkata “Dzikir pagi dan sore ibarat baju besi. Semakin banyak lapisan lempengnya, senjata tidak akan bisa menembus pemakainya. Bahkan, kekuatan baju besi bisa mencapai keadaan, dimana tombak bisa mental dan balik menyerang orang yang melemparnya.”
Berikut adalah bacaan Al Matsurat Arab lengkap dengan terjemahan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
Membaca taawudz:
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
Audzubillahiminasyaitonirojim bismillahirohmanirohim.
Artinya
"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."
Bahasa Inggris
“I seek refuge with Allah from the temptation of the accursed devil”
Membaca Ayat Kursi satu kali:
اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Allahu la ilaha illa huwal-hayyul-qayyum, laa ta'khudzuhu sinatuw wala naum, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard, manzallazi yasfa'u 'indahu illa biiznih, ya'lamu ma baina aidihim wama khalfahum, wala yuhituna bi syai in min 'ilmihi illa bima sya', wasi'a kursiyyuhus-samawati wal-ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma, wahuwal-'aliyyul-'adzim.
Artinya
"Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang (berada) di hadapan mereka, dan dibelakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS Al Baqarah: 255) (Dibaca pagi satu kali)
Bahasa Inggris
"There is no god but Allah, the Eternal Living, Who is continually taking care of (His creatures); He neither slumbers nor sleeps. To Him belongs all that is in the heavens and the earth, and no one can seek refuge with Allah without His permission. Allah knows what is before them and behind them, and they know nothing of Allah's Knowledge except what He wills. The Kursi of Allah encompasses the heavens and the earth, and Allah does not find it difficult to care for them; Allah is the Most High, the Most Great." (QS Al Baqarah: 255) (Read in the morning once)
Membaca Surat Al Ikhlas tiga kali:
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
Qul huwal laahu ahad Allah hus-samad lam yalid walam yulad walam yakul-lahu kufuwan ahad.
Artinya
"Katakanlah, Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah (Rabb) yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya." (QS Al Ikhlas: 1–4) (Dibaca tiga kali).
Bahasa Inggris
"Say, He is Allah, the One. Allah is the One on whom everything depends. He neither begets nor is begotten. And there is none equal to Him." (QS Al Ikhlas: 1-4) (Read three times).
Membaca Surat Al Falaq tiga kali:
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
Qul a'udzu bi rabbil-falaq min sharri ma khalaq wamin syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri-nafa-thaati fil ‘uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Artinya
"Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Rabb Yang Menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki'." (QS Al Falaq: 1–5) (Dibaca tiga kali)
Bahasa Inggris
"Say: 'I seek refuge in the Lord of the Dawn, from the evil of His creatures, and from the evil of the night when it is pitch dark, and from the evil of the sorceresses who blow at the whorls, and from the evil of the envious when he is envious'." (QS Al Falaq: 1-5) (Read three times)
Membaca Surat An-Naas tiga kali:
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ
Qul a'udzu bi rabbin naas malikin naas Ilaahin naas min sharril was waasil khanna's Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas minal jinnati wannas.
Artinya
"Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Rabb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan (Ilah) manusia. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada-dada manusia. Dari golongan jin dan manusia'." (QS An-Naas: 1–6) (Dibaca pagi tiga kali)
Bahasa Inggris
"Say: 'I seek refuge in the Rabb (who sustains and controls) of mankind. The king of mankind. The god of mankind. From the evil (whispering) of the devil who usually lurks. Who whispers evil into the breasts of men. From among the jinn and humans'." (QS An-Naas: 1-6) (Read in the morning three times)
Bacaan ke-6
Jika pagi membaca:
أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ ِللهِ، وَالْحَمْدُ ِللهِ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ
“Ashbahna wa Ashbahal Mulku Lillahi walhamdulillahi Laa Syarika Lahu Laa Ilaha Illa Huwa waIlaihin nusyur”
Artinya:
“Kami berpagi hari dan berpagi hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan pada-Nya tempat kembali”
Bahasa Inggris
"We rise in the morning and rise in the morning the kingdom of Allah. Praise be to Allah, there is no partner for Him, there is no God but Him, and to Him is the return."
Jika sore membaca:
أَمْسَيْنَا وأَمْسَى الْمُلْكُ ِللهِ، وَالْحَمْدُ ِللهِ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْر
“Amsaina wa Amsal Mulku Lillahi walhamdulillahi Laa Syarika Lahu Laa Ilaha Illa Huwa wa Ilaihil mashir.”
Artinya:
“Kami bersore hari dan bersore hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan pada-Nya tempat kembali”
Bahasa Inggris
"We have the afternoon and the afternoon of the kingdom of Allah. Praise be to Allah, there is no partner for Him, there is no God but Him, and to Him is the return."
Bacaan 7
أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ اْلإِسْلاَمِ وَعَلَى كَلِمَةِ اْلإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ، حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.
“Ashbahna ‘ala Fithrotil Islam wa ‘ala Kalimatil Ikhlash wa ‘ala Dini Nabiyyina Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam wa ‘ala Millati Abina Ibrahima Hanifa wa Maa Kaana minal Musyrikin.”
Artinya:
“Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.”
Bahasa Inggris
“In the morning we hold the religion of Islam, the word of sincerity, the religion of our Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him), and the religion of our father Abraham, who stood on the straight path, Muslim and not of the polytheists.”
Bacaan 8
اَللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ
“Allahumma maa ashbaha biy min ni’matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka laa syarikalah walakal hamdu wa lakasy syukru” (dibaca tiga kali)
Artinya:
“Ya Allah, nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhluk-Mu di pagi ini adalah dari-Mu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu).”
Bahasa Inggris
"O Allah, the favors I have received or any of Your creatures have received this morning are from You. Glorious are You, there is no partner for You. To You be all praise and to You be the thanksgiving (of all Your creatures)."
Bacaan 9
يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ
“Ya Rabbi Lakal Hamdu Kamaa Yanbaghi Li Jalali Wajhika wa Li ‘Azhimi Sulthanika.”
Artinya:
“Ya Tuhanku, Segala puji bagiMu sebagaimana seyogyanya kemuliaan wajahMu dan keagungan kekuasaanMu.”
Bahasa Inggris
"O my Lord, Praise be to You as befits the glory of Your face and the majesty of Your power."
Bacaan 10
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا
“Radhitu billahi Rabba wabil Islami Diina wa bi Muhammadin Rasuula.” (dibaca tiga kali)
Artinya:
“Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul.”
Bahasa Inggris
"I approve of Allah as my Rabb, Islam as my religion, and Muhammad as my Messenger."