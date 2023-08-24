Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW: Sejarah, Makna, dan Tradisinya

PERINGATAN Maulid Nabi Muhammad SAW: sejarah, makna, dan tradisinya. Momen ini sudah menjadi kultur bagi mayoritas Muslim Indonesia. Maulid Nabi diperingati dengan beragam tradisi yang tersebar di Nusantara.

Perayaan Maulid Nabi di kalangan umat muslim menjadi salah satu momen yang sangat dinantikan. Hal ini tentu saja menunjukkan rasa cinta dan penghormatan umat Muslim kepada Rasulullah SAW.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023), berikut adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW: sejarah, makna, dan tradisinya yang sudah seharusnya kita pelajari.

Sejatinya maulid Nabi Muhammad merupakan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Secara bahasa Arab, kata maulid memiliki arti hari lahir, atau biasa disebut juga dengan milad. Berdasarkan kalender hijriah, momen tersebut jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun ini akan bertepatan di tanggal 28 September 2023.