HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Sopir Bajaj Bantu Dorong Sepeda Kakek yang Bawa Barang Besar, Netizen: Ya Allah Beri Keberkahan

Alifah Mulyani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |10:25 WIB
Viral Sopir Bajaj Bantu Dorong Sepeda Kakek yang Bawa Barang Besar, Netizen: Ya Allah Beri Keberkahan
Viral sopir bajaj bantu dorong sepeda kakek yang bawa barang sangat besar dan berat. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL sopir bajaj membantu mendorong sepeda seorang kakek yang sedang membawa barang sangat besar. Aksi mulia ini pun terekam kamera orang yang sedang berada di sekitar sana.

Dikutip dari unggahan viral di akun Instagram @kisahsemangat, terlihat seorang kakek sedang mendorong sepeda roda tiganya di pinggir jalan raya. Sepeda itu tampak mengangkut barang-barang yang lebih tinggi dan lebar. Diperkirakan beban tersebut sangat berat.

Viral sopir bajaj bantu dorong sepeda kakek yang bawa barang sangat besar dan berat. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Dapat terlihat dari raut wajah sang kakek yang terlihat kesusahan mendorong sepedanya karena beban yang dibawa sangat berat. Meski begitu, kakek itu tetap berusaha mendorong sepedanya dengan sekuat tenaga.

Tidak lama bajaj berwarna hijau datang menghampiri. Kendaraan roda tiga tersebut langsung menempelkan badannya ke sepeda sang kakek, bermaksud membantu mendorongnya agar lebih mudah melaju. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Kakek Sopir Bajaj Viral
