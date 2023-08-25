Contoh Lembaga Agama di Indonesia: Definisi hingga Fungsinya

Ilustrasi contoh lembaga agama Islam di Indonesia. (Foto: Istimewa/mui.or.id)

CONTOH lembaga agama di Indonesia: Definisi hingga fungsinya bisa diketahui dalam artikel kali ini. Lembaga agama adalah salah satu organisai sosial yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan.

Tujuan lembaga agama di Indonesia adalah menjaga kerukunan antar-umat beragama hingga mengatur kehidupan dan tingkah laku masyarakat dalam bersosialisasi.

Berikut ini contoh lembaga agama Islam di Indonesia, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga independen untuk menaungi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, serta mengayomi umat Islam di Indonesia.

MUI merupakan wadah para ulama lintas organisasi massa Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya. MUI didirikan pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta.

Fungsi MUI

MUI berfungsi membantu pemerintah dalam melakukan hal hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, antara lain:

- Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam

- Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam

- Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik

- Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional

- Sebagai perumus konsep pendidikan Islam

- Sebagai pengawal konten dalam media massa

- Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan