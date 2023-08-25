Geger Abu Nawas Hancurkan Rumah Hakim, padahal Cuma Gara-Gara Mimpi

ABU Nawas berani benar menghancurkan rumah Hakim Istana. Peristiwa ini terjadi pada suatu sore ketika Abu Nawas sedang mengajar santri-santrinya, ada dua tamu datang ke rumahnya. Seorang tamu adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi pemuda berkebangsaan Mesir.

Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas meminta santri-santrinya menutup kitab.

"Sekarang pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil serta batu."

Para santri Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh dan melaksanakannya. Mereka merasa yakin gurunya berada di pihak yang benar.

Begitulah. Pada malam harinya para santri itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta. Berkata Abu Nawas penuh provokasi, "Hai kalian semua! Pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi (Hakim) yang baru jadi."

"Hah? Merusak rumah Tuan Kadi?" ujar semua santri keheranan.

"Apa? Kalian jangan ragu. Laksanakan saja perintah gurumu ini!" tegas Abu Nawas menghapus keraguan para santrinya.

"Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus hancurkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu," ujar Abu Nawas berapi-api.