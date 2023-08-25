Benarkah Terbentuknya Alam Semesta Bisa Diketahui? Alquran dan Sains Beri Penjelasannya

BENARKAH terbentuknya alam semesta bisa diketahui? Alquran dan sains beri penjelasannya berikut ini. Sangat menarik diketahui kaum Muslimin.

Diketahui bahwa alam semesta biasa disebut jagat raya atau seluruh alam. Ini adalah semua ruang mulai planet bumi hingga langit yang lengkap dengan energi serta materinya.

Alam semesta diungkapkan terus mengalami perluasan. Ilmu pengetahuan telah mengungkap hal tersebut.

Pada awal abad ke-20, seorang fisikawan Rusia bernama Alexander Friedmann menemukan bahwa alam semesta mengembang.

Fakta tersebut makin ditegaskan melalui teleskop oleh Edwin Hubble, astronom Amerika Serikat yang menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak atau saling menjauh.

Peneliti juga percaya bahwa alam semesta terbentuk pada 10 hingga 20 miliar tahun lalu. Alam semesta terbentuk dari energi yang sangat besar dan padat, kemudian terus-menerus mengalami perluasan.