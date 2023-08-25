Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Tata Cara Tayamum Lengkap dengan Niatnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |09:20 WIB
Tata Cara Tayamum Lengkap dengan Niatnya
Ilustrasi Tata Cara Tayamum (Foto:Freepik)
BERIKUT ini tata cara tayamum yang bisa dipraktikkan kaum Muslimin. Biasanya tayamum dilakukan saat tidak menemukan air. Tayamum bisa dilakukan menggunakan debu-debu bersih untuk bersuci.

Adapun dalil pensyariatan tayamum ada di dalam Alquran yakni Surat Al Maidah Ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۗمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ6

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Berikut tata cara tayamum dilansir dari berbagai sumber:

1. Niat

Membaca niat Tayamum: Niat tayamum Nawaytu tayammuma li istibaakhati sholati lillahi ta'ala

Artinya: Aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah.

Halaman: 1 2
1 2
